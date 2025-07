Entra nel supermercato con la mini car e parcheggia tra gli scaffali, “Devo prendere delle birre”

E’ entrato dentro il supermercato al volante della sua mini-car, come se fosse la cosa più normale del mondo. Poi è sceso e ai commessi allibiti, mentre gli altri clienti guardavano attoniti la scena, ha domandato con fare ingenuo: «Scusate, qual è lo scaffale della birra?». Già, perché la giustificazione posta dall’anziano guidatore per questa manovra molto oltre il limite del surreale, è stata: «Mi faceva fatica portare la cassa della birra fino al parcheggio». A raccontarla così è difficile da credere, ma è tutto vero, certificato dagli sguardi fra il divertito e l’allibito di decine di clienti, qualcuno dei quali, come è inevitabile nella nostra civiltà delle immagini, ha tirato fuori dalla tasca lo smartphone e ha immortalato tutto, con foto e video. E’ accaduto giovedì intorno a mezzogiorno nel supermercato Carrefour di Albinia, alle porte di Orbetello. Il protagonista, di cui resta soltanto il volto sfocato di una persona in là con gli anni ripreso nelle foto, si è presentato alla porta scorrevole della struttura, i cui sensori si sono aperti e lo hanno lasciato passare, a bordo di una mini-car di quelle che non hanno bisogno di patente per essere guidate. Poi si è fermato tra il banco della frutta e quello dell’attrezzatura da mare, ombrelloni e sdraio. Gli addetti del Carrefour sono rimasti così stupefatti dalla manovra che non hanno nemmeno chiamato i carabinieri o la polizia municipale. Hanno solo chiesto all’anziano di uscire subito insieme alla macchina. Lui non si è fatto pregare, è risalito sul sedile, ha innestato la marcia indietro e come se non fosse successo niente si è allontanato. Inevitabilmente, quelli che avevano assistito al siparietto hanno cominciato a raccontarlo in giro per il paese ed in breve la storia è diventata la favola della zona fra Albinia e Orbetello, già in piena stagione balneare. Anche perché l’arzillo vecchietto non si è fermato all’irruzione nel Carrefour. Stando alle testimonianze piovute nel corso della giornata, ha provato anche a entrare, sempre al volante, in un altro supermercato, respinto stavolta all’ingresso, ha parcheggiato su un marciapiede, impedendo il passaggio dei pedoni e infine ha strombazzato col clacson nel pieno di un evento serale nel centro del paese per consentire il quale le strade erano state chiuse al traffico. corriere.it