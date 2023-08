Entra negli uffici del Comune e spacca tutto, “Voglio i soldi” in Ciociaria ricoverato d’urgenza. I Carabinieri della Stazione di Sora (FR) hanno arrestato un 49enne di Pescosolido (FR), con l’accusa di danneggiamento, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti presso gli uffici del Comune di Pescosolido in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo che in evidente stato di agitazione psico-fisico minacciava i dipendenti per ottenere un sussidio danneggiando alcuni arredi. I militari tentavano di riportare alla calma l’uomo ma questi assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo e ostile si scagliava contro i Carabinieri i quali con non poca difficoltà lo bloccavano. Nel corso dell’aggressione i militari riportavano lesioni al volto giudicate guaribili in pochi gironi. L’uomo per le sue condizioni psico-fisico alterate, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Cassino, veniva trasportato presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale di Cassino per le cure del caso e piantonato in attesa del giudizio direttissimo e contestuale convalida dell’arresto. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital