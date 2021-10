In un bar a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, nel Pinerolese, un uomo ha ucciso una donna di 44 anni a coltellate. Altre due donne sono state ferite, ma non sono in gravi condizioni. I carabinieri di Pinerolo hanno tratto in arresto un 34enne di origine marocchina, ritenuto il responsabile. L’omicidio è avvenuto intorno all’1.30 di notte.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, l’omicida era seduto allo stesso tavolo con la vittima e le sue amiche. L’uomo, dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances, l’ha colpita alla schiena ferendo le altre che avevano cercato di difenderla. Poi è fuggito. A dare l’allarme sono stati i clienti del bar; i carabinieri hanno fermato l’uomo in strada, non lontano dal locale. corriere.it