Entra in stazione con la macchina e finisce sui binari, treni in ritardo

Nella stazione ferroviaria di Santo Spirito, a Bari, un anziano ha perso il controllo dell’auto finendo sul primo binario. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che intervenivano intorno alle 16 e per rimuovere l’auto (una Fiat Punto di colore grigio) dai binari. I vigili costruivano una rampa con materiali di fortuna legno e mattoni e con un particolare argano azionato a mano, per avere il massimo controllo, liberavano la circolazione ferroviaria che riprendeva intorno alle 18.30. Numerosi i convogli in ritardo sull’asse Bari-Foggia.

Redazione Digital