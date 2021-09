Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne per rapina in danno del parroco di una chiesa sita in località Carnello. L’uomo, come ricostruito dai poliziotti intervenuti, si era introdotto abilmente nella sagrestia, spintonando violentemente a terra il religioso e derubandolo di 100 euro. Immediatamente il malfattore si dava alla fuga. Le urla del prete richiamavano l’attenzione di un parrocchiano che allertava le forze dell’ordine. Il tempestivo intervento della Volante del Commissariato di Sora consentiva di rintracciare il malfattore e di arrestarlo mentre era ancora nelle vicinanze del luogo sacro. Rinvenute e sequestrate le banconote rubate al religioso.

Redazione Sora