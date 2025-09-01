Entra in campo e picchia un avversario del figlio 13enne, gli frattura malleolo e zigomo

Una piccola rissa tra giovani calciatori è degenerata quando un genitore ha scavalcato la recinzione ed è entrato in campo. Il padre, anziché placare gli animi, si è scagliato con violenza contro un avversario del figlio. A Collegno, dopo la sfida tra Carmagnola e Volpiano Pianese Under 14 del Super Oscar, volano insulti tra i giovanissimi calciatori. Scatta un parapiglia e alcuni ragazzi arrivano allo scontro. In un momento di follia, il genitore di un ragazzo del Carmagnola entra in campo e aggredisce il portiere della squadra avversaria: lo colpisce con un pugno al volto, lo scaraventa a terra e continua a colpirlo, forse per difendere il figlio aggredito in precedenza. A riportare la calma è innanzitutto l’intervento dei dirigenti delle due squadre. Il giovane ragazzo, 13 anni, viene trasportato all’ospedale Martini dove i medici riscontrano la frattura del malleolo oltre a una forte contusione allo zigomo. Il genitore autore dell’aggressione è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un «episodio sicuramente grave di cui non eravamo a conoscenza. Lo sport è una di quelle attività volte ad aggregazione e benessere, quindi questo episodio è decisamente poco edificante. Esprimiamo massima solidarietà al ragazzo, ai genitori e alla squadra colpita dall’evento». Così all’agenzia di stampa LaPresse il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli, a proposito dell’aggressione da parte di un genitore della squadra avversaria a un ragazzino 13enne del Volpiano calcio avvenuta a Collegno. «Già spiace se accade qualcosa di simile tra ragazzi, o sugli spalti tra genitori, ma addirittura un genitore verso un ragazzo. Pur non conoscendo i dettagli dell’episodio ci sentiamo di dire che è grave e poco edificante» aggiunge il primo cittadino. corriere.it