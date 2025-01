Energie per Roma 2025, premio a Giorgio Capaci

di Fabio Paris

Giorgio Capaci, innovatore nel campo della cultura e della tecnologia, riceverà il prestigioso premio “Energie per Roma 2025” presso la Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia “Spazio Europa”. Il riconoscimento, attribuito dalla Commissione del premio, celebra l’eccezionale contributo di Capaci alla valorizzazione culturale della Capitale, con progetti che hanno saputo coniugare arte, tecnologia e storia per ispirare e coinvolgere la comunità. La motivazione ufficiale della Commissione recita: “Per la dedizione nel promuovere e valorizzare la cultura come strumento di crescita e coesione sociale, attraverso iniziative che arricchiscono il patrimonio culturale di Roma e ne rafforzano l’identità. Il Suo impegno rappresenta un esempio virtuoso di come l’arte, la conoscenza e la memoria possano essere motori di sviluppo e ispirazione per l’intera comunità”. Una carriera al servizio della città eterna Giorgio Capaci, classe 1984, ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione di Roma attraverso progetti innovativi che hanno saputo combinare tecnologia avanzata e amore per la cultura. Dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Grafica e Progettazione Multimediale alla Sapienza di Roma e aver completato un Master in Effetti Visivi a Cinecittà, Capaci ha iniziato un percorso professionale che lo ha portato a essere uno dei principali interpreti della divulgazione culturale contemporanea. Tra i suoi progetti più significativi, il programma “Stanotte a Roma” di Alberto Angela, per il quale ha diretto gli effetti visivi, portando milioni di telespettatori a scoprire la bellezza e la storia della Capitale. Non meno rilevante è stato il lavoro svolto per il “Viaggio nei Fori”, che grazie al video mapping ha trasformato i Fori Imperiali in uno spettacolo visivo e narrativo unico. Inoltre, con il progetto “Stanotte a San Pietro”, Capaci ha portato la sua arte all’interno del Vaticano, raccontando con maestria la magnificenza della Basilica e il suo ruolo storico. Un altro traguardo straordinario è rappresentato dal Virtual Reality Bus (VRBus), un’esperienza immersiva che unisce realtà aumentata e virtuale per ricostruire la Roma antica. Dotato di tecnologia brevettata, il VRBus permette ai passeggeri di viaggiare nel tempo e vivere la città imperiale attraverso sofisticate ricostruzioni virtuali sincronizzate con il paesaggio reale. Questo progetto, coperto da brevetti nazionali e internazionali, ha rivoluzionato il modo di vivere la città eterna. Innovazione e visione per il futuro Attraverso la sua startup Invisible Cities, Capaci continua a sviluppare tecnologie che rendono la cultura sempre più accessibile e coinvolgente. Il sistema MOV-X, che sincronizza il movimento reale con esperienze virtuali, rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso di innovazione. Questa tecnologia, applicabile a diversi contesti, pone Roma al centro di un modello culturale e tecnologico che guarda al futuro. La sua capacità di trasformare il patrimonio storico in esperienze digitali immersive è stata riconosciuta anche al Maker Faire di Roma nel 2023, dove ha ricevuto il premio “Maker of Merit” per un progetto di divulgazione scientifica a 360° fruibile con visori Oculus. Un contributo che ispira Il Premio “Energie per Roma” celebra non solo la carriera di Giorgio Capaci, ma anche la sua dedizione a far rivivere la storia della città eterna con una visione contemporanea. Attraverso la combinazione di arte, tecnologia e passione per Roma, Capaci ha ispirato una nuova generazione di creativi a vedere nella cultura un motore di sviluppo e coesione sociale. La premiazione avrà luogo venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 17:30, nella Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia “Spazio Europa”, via Quattro Novembre, 149. La giornata si terrà sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.