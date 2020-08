Oggi è la festa di San Fiacrio. Durante il medioevo le emorroidi erano conosciute come la “maledizione di San Fiacrio”. Si racconta che un giorno, stremato e sofferente per via delle emorroidi venute in seguito al duro lavoro nei campi, egli si sedette su una pietra nei pressi di Meaux pregando per ricevere sollievo. Miracolosamente il dolore scomparve all’istante e altrettanto miracolosamente sulla pietra rotonda su cui si era seduto rimase impresso il calco del suo didietro. Ancor oggi questa pietra è oggetto di venerazione ed attira da ogni dove fedeli che desiderano trovare sollievo dai problemi di emorroidi.

