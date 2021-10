“Si comunica alla cittadinanza che il sindaco Matteo Campoli e l’amministrazione comunale sono riusciti a trovare un sito alternativo per lo stoccaggio del secco indifferenziato quindi il servizio di raccolta differenziata tornerà alla normalità già a partire da lunedì 25 Ottobre 2021. Ci scusiamo per il disagio sperando che dalle verifiche tecniche si possa individuare la causa del valore oltre i limiti del parametro zinco e che ci sia la riapertura in tempi brevi dell’impianto di Colfelice”. Lo comunica l’amministrazione di Fumone.

Redazione Digital