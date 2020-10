Riattivato in Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid. Già svolta la prima riunione per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento di materiali.

Presieduto dal capo dipartimento, Angelo Borrelli, l’incontro (in parte in videoconferenza), con il commissario straordinario Domenico Arcuri e rappresentanti delle varie regioni rappresentate da tecnici e assessori. Nell’incontro è stata fatta una prima ricognizioni su eventuali necessità dei territori, soprattutto in termini di ospedali e scorte di materiali. Il Comitato dovrebbe tornare a riunirsi venerdì.