Ventiquattro minuti per la storia. La dodicenne siriana Hend Zaza, la più giovane dei Giochi di Tokyo, è stata eliminata nel primo turno preliminari del tennistavolo dalla cinese naturalizzata austriaca Liu Jia, 39enne e mamma di una bimba di 10 anni. “Il mio messaggio a tutti è: lottate per i vostri sogni” ha detto la Zaza alla fine dell’avventura olimpica che l’ha fatta diventare la più giovane ai Giochi dal 1968 (il record resta alla romena Beatrice Hustiu, in gara nel pattinaggio artistico a Grenoble 1968 a 11 anni e 158 giorni).

“Questa è la mia prima Olimpiade e la prossima volta lavorerò di più per un risultato migliore. Giocare contro un avversario di grande esperienza è stato molto difficile, soprattutto per il mio primo match olimpico”, ha spiegato la Zaza dopo la sua uscita dalla competizione, spiegando che le emozioni della giornata di ieri culminata con il suo ingresso nello stadi olimpico come portabandiera si sono fatte sentire. “La prossima volta lavorerò sodo per superare il primo, secondo e terzo turno, perché voglio essere in questa competizione più a lungo, non solo per il primo turno”, ha aggiunto.

Originaria di Hama, città molto colpita dal conflitto in Siria, Hend aveva già vinto la battaglia qualificandosi per Tokyo: “Negli ultimi cinque anni ho affrontato così tante sfide, soprattutto con la guerra in corso nel mio Paese, il rinvio e i finanziamenti per le Olimpiadi che non c’era più. È stata molto dura, ma volevo lottare per il mio sogno. Il tennistavolo è la mia vita. A parte la scuola, ci gioco tutto il tempo, spero di diventare un giorno un campione del mondo o olimpica”. gazzetta.it