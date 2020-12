“Il Soccorso Alpino è intervenuto a Sora per soccorrere un uomo di 46 anni residente a Fontana Liri caduto mentre era sulle mura del Castello San Casto ubicato sull’omonimo monte. Sul posto è giunta l’eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e, successivamente, una squadra di terra del Soccorso Alpino di Cassino. Constatata una frattura alla gamba sinistra, l’uomo è stato imbarellato dal personale sanitario del 118 e recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero e infine elitrasportato all’ospedale di Alatri.

Nel primo pomeriggio durante un’esercitazione a Campocatino in ambiente innevato della stazione del Soccorso Alpino di Collepardo, gli operatori sono stati allertati per soccorrere un bambino di nove anni originario di Roma che lamentava difficoltà respiratorie dopo una caduta con lo slittino. Raggiunto e stabilizzato il bambino, è stato successivamente trasportato su una barella fornita dal 118 giunto nei pressi del luogo dell’incidente e trasportato in ambulanza all’ospedale di Alatri”. Lo comunica Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS.

Redazione Digital