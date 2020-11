Joe Biden

Il 46esimo presidente degli Stati Uniti è Joe Biden. Lo spoglio delle schede non è ancora terminato, ma alle 11.23 del 7 novembre la proiezione della Cnn ha confermato la notizia ormai nell’aria da tre giorni: il candidato democratico ha vinto. Decisiva la Pennsylvania, ma Biden ha in testa anche in Arizona, Nevada e Georgia. «America, sono onorato che tu mi abbia scelto per guidare il nostro grande Paese» sono le prime parole di Biden su Twitter. I margini sono ristretti, ma il dato politico incontestabile è che il numero due di Barack Obama ha recuperato i voti persi da Hillary Clinton nel 2016. Ha ricostruito il cosiddetto Blue Wall, il corridoio che porta verso il Nord industriale del Paese: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Inoltre ha espugnato due bastioni storici del Sud repubblicano e della cultura conservatrice americana: Arizona e Georgia.

Kamala Harris prima vicepresidente donna.

Nel conteggio finale Biden arriva a 306 delegati, ben al di là dunque del numero magico, 270, la soglia minima della maggioranza, considerando che sono 538 i rappresentanti del Collegio elettorale. Ma Trump non accetta l’esito delle urne. Come previsto da settimane, il presidente in carica ha scatenato la guerriglia giudiziaria, annunciandolo in diretta televisiva giovedì nella serata americana: «Il sistema è corrotto, i democratici vogliono rubarci le elezioni. Con i voti legali, abbiamo vinto largamente. Ma stanno contando anche i voti illegali, stanno manovrando per truccare i risultati. Stiamo facendo ricorso in molti posti e la questione finirà davanti alla Corte Suprema». Nel frattempo è andato a giocare a golf in Virginia.