di Biagio Cacciola

Al di là della personalità di Biden in senso stretto, la sua vittoria cambia di molto gli scenari nell’azione degli Usa nel mondo. Sotto la presidenza di Trump tutta la politica estera americana era stata contrassegnata da una sudditanza alle mire d’israele nel medio oriente e al rinfocolare scenari di guerra. Con atteggiamenti anche insostenibili ed esecrabili, vedi l’assassinio rivendicato da Trump del generale iraniano Soleimani il vincitore dell’Isis, ucciso solo perché iraniano e da colpire secondo la logica dei gruppi sionisti oggi al potere in Israele.

Per non parlare dell’ok dato all’annessione della Palestina dopo avere spostato l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Un’azione quella dell’amministrazione Trump unilaterale anche nei confronti del trattato con l’iran firmato da Obama e stracciato dal miliardario ex presidente. Il conflitto con la Cina è stato l’ultimo fronte aperto da un’amministrazione incosciente e estremista che del ‘sovranismo’ in funzione antieuropea aveva fatto la sua bandiera che ha attirato attorno a sé i movimenti suprematisti e antipapa Francesco di tutto il mondo.

Fino ad arrivare all’occupazione da parte di un associazione culturale, legata a Bannon nei suoi vertici, dell’antica Certosa di Trisulti. Per non parlare della gestione dell’emergenza Covid da parte del governo Usa che col suo lasciar fare ha determinato centinaia di migliaia di morti in America. Per questo è positivo il cambio di amministrazione e la cacciata di un presidente uscente. Un dottor stranamore pericoloso per l’America e per il mondo che possono tirare ora un sospiro di sollievo.