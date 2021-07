“Unità, pluralità e determinazione, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Sora. Sono questi gli elementi su cui le forze del centrodestra hanno scelto di costruire un’alleanza ampia, fondata sugli obiettivi da raggiungere e aperta al contributo del mondo civico. Per tutti è prevalsa la responsabilità di mettere in campo un progetto in grado di andare oltre i personalismi per superare qualsiasi steccato di pensiero e di azione e gettare le basi di un futuro in cui salute, sicurezza, ambiente, sviluppo e qualità della vita siano il vero motore del rilancio e della ripresa.

In questa ottica abbiamo inteso aderire al costituendo progetto che vede il Dott. Giuseppe Ruggeri il migliore interprete per la candidatura a Sindaco di Sora. Le sue indiscusse qualità umane e professionali, aggiunte alla giusta esperienza e passione politica sapranno guidare nel processo di rinnovamento a cui ambisce la nostra Città.

Sora ha estrema necessità di rompere le catene dell’isolamento nel quale vive ormai da decenni e che ne ha precluso lo sviluppo, contrariamente a quanto hanno saputo fare altre Città e territori, anche limitrofi al nostro, che invece continuano ad attrarre infrastrutture e servizi per i cittadini sempre più importanti. Il ruolo dei partiti diventa dunque di vitale importanza per la nostra Città perché, attraverso i propri uomini e proprie strutture, riescano a portare e supportare le proposte e le problematiche del territorio nelle sedi sovracomunali competenti e, secondo un ciclo inverso, riescano a veicolare finanziamenti ed opportunità verso il nostro sofferente territorio. In un periodo così incerto e complesso come quello che stiamo vivendo, abbiamo il dovere di pensare, studiare e lavorare affinché tutti insieme si possa tendere ad un grande e giusto fine: la crescita omogenea della nostra intera comunità.

Siamo certi che grazie a Giuseppe Ruggeri, e a tutti coloro che decideranno di scendere in campo e mettersi a disposizione dei cittadini, Sora saprà ritrovare e riaffermare quell’identità che per troppo tempo le è stata negata ed un governo della Città stabile e propositivo. Le elezioni amministrative di quest’anno saranno l’occasione per tradurre le ambizioni in sviluppo, le potenzialità in progetti realizzabili. Abbiamo di fronte una sfida che non possiamo perdere perché Sora merita il salto di qualità che attende da tempo, auspicando che anche altre forze vogliano aderire al nostro progetto.

Con un Sindaco capace come il Dott. Ruggeri, determinato ed in grado di interpretare le esigenze dei cittadini e delle imprese, siamo certi di poter vincere al fianco di tutti i cittadini che vogliono imprimere a questa città un reale cambio di passo. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato un evento di presentazione del Candidato Sindaco ed il relativo programma per amministrare la Città di Sora”. Lo comunica la coalizione a sostegno di Giuseppe Ruggeri.

