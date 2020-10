“Nella serata di lunedì, i rappresentanti dei principali partiti di centrodestra, si sono riuniti a Sora per discutere delle prossime elezioni comunali. Ottaviani per la Lega, Chiusaroli e Di Carlo Petricca per Forza Italia, Pulciani, Lecce e Contucci per Fratelli d’ Italia, hanno gettato le basi per l’accordo che molto probabilmente vedrà i tre partiti correre insieme nelle amministrative 2021. Dall’ incontro, infatti, è emersa la volontà di superare gli ostacoli, e intraprendere tutti insieme, la corsa al papale più prestigioso della città. È stato tracciato l’ identikit del candidato sindaco, ed è un coro univoco quello che descrive la figura del prossimo candidato, come identitario del centrodestra, ovvero che impersonifichi quei valori, quegli ideali, e quelle idee da sempre segno tangibile dell’ area di centrodestra, a prescindere dalla provenienza che sia essa partitica o appartenente al mondo civico. Un segnale forte, deciso ed inequivocabile, che sembra tracciare la strada per le elezioni della prossima primavera”. Lo comunica Fratelli d’Italia Sora.

Redazione Sora