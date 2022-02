Elezioni Regione Lazio, “Primarie e campo largo ok Zingaretti”

“Sono d’accordo con il presidente Nicola Zingaretti rispetto agli impegni dei prossimi mesi in Regione Lazio: continuare a governare bene, ampliare il più possibile la nostra coalizione ed indire le primarie per le scelte del 2023 – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Le parole di Zingaretti sono coerenti con l’impostazione di questi anni, che ha prodotto risultati tangibili per la nostra regione. Ha ragione, inoltre, quando afferma che il nostro popolo si aspetta questa impostazione e questo impegno, affinché il cambiamento non si fermi e la nostra regione non faccia passi indietro. Primarie e campo largo, dunque, in una alleanza che coinvolga partiti, movimenti ed il civismo che guarda a noi con grande interesse”.

Redazione Digital