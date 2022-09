Elezioni, l’ex sindaco Nicola Ottaviani inaugura comitato elettorale

Domani, sabato 10 settembre, Nicola Ottaviani, Candidato alla Camera per il Centrodestra nel Collegio uninominale di Cassino-Terracina, inaugurerà il point elettorale di Formia alle 10 in via Vitruvio, proprio accanto al Comune. Saranno presenti simpatizzanti e dirigenti locali, unitamente a numerosi giovani, per confrontarsi con Nicola Ottaviani sui temi di politica nazionale e sulle necessità del territorio, di maggiore interesse ed attualità.

Redazione Digital