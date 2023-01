Elezioni Lazio, scuola e formazione priorità nel programma del centrosinistra

“Nel programma che abbiamo scritto con il nostro candidato Alessio D’Amato abbiamo deciso di dare un ruolo centrale alla formazione dei nostri giovani, attraverso specifici interventi che renderanno ancora più protagoniste le scuole per la crescita e la formazione dei giovani – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Prevediamo risorse per le strutture e per le attività extrascolastiche, per tenere aperti gli istituti oltre il suono della campanella. Di ‘restituire’ 50 scuole al territorio e agevolare la formazione di patti scuola-famiglie per ulteriori progetti di scuola aperta alla comunità; di istituire un servizio di orientamento regionale finalizzato a informare gli alunni sulle scelte future; risorse regionali per famiglie a basso reddito per garantire il diritto allo studio; reintrodurre il medico scolastico, la cui eliminazione ha lasciato le scuole prive di un importante riferimento; potenziare il servizio dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie; ridurre la dispersione scolastica e aumentare l’inclusione dei più fragili. Per quanto concerne il diritto allo studio universitario “procederemo con agevolazioni su mense, libri, residenze, trasporti; verificare che tutte le residenze universitarie siano pienamente accessibili per le persone con disabilità; confermare e promuovere il programma ‘Torno Subito’; rilanciare i dottorati tecnologici; spazi di coworking per i giovani laureati. Vecchi spazi per giovani idee immaginiamo almeno nuovi 20 luoghi a provincia”.

Redazione Digital