Elezioni Lazio, “In linea con Zingaretti programma D’Amato solido e concreto”

“Un programma solido, semplice, concreto – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Vicino alle istanze dei cittadini, che dà continuità alla straordinaria esperienza di governo Zingaretti e si pone obiettivi ambiziosi per un ulteriore salto di qualità del Lazio e dei suoi territori. Introduzione del reddito di formazione con una indennità mensile di 800 a persone in condizione di temporanea difficoltà; Lazio impresa 4.0, per fare passi in avanti sul tema dell’innovazione per le imprese del Lazio con specifici incentivi; una misura contro il caro vita per una nuova cultura sulla mobilità, con il trasporto pubblico gratuito per ragazzi under 25 e over 70; cento comunità energetiche in 100 comuni, contro il caro energia e per un futuro sostenibile; ‘Lazio strade sicure’, per ridurre il numero incidenti, prima causa di morte tra i giovani, con riqualificazioni delle strade, campagne informative nelle scuole e rafforzamento del supporto psicologico per i traumi da incidente. Sono i cinque provvedimenti bandiera del nostro programma. Concretezza, riduzione delle disuguaglianze e visione saranno i punti focali del nostro lavoro”.

Redazione Digital