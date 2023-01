Elezioni Lazio, il consigliere regionale Ciacciarelli candidato capolista Lega

“Onorato di essere il capolista alle Regionali del Lazio 2023 – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Questa mattina abbiamo presentato la lista Lega presso il tribunale di Frosinone alla presenza del coordinatore provinciale l’on. Nicola Ottaviani, dell’on. Abbruzzese e degli altri candidati. Le tappe che sto facendo nei comuni della Provincia mi riempiono il cuore di emozioni e soprattutto mi danno la carica per continuare a portare avanti il grande lavoro di questi anni, con l’obiettivo di ridare lustro a questo territorio. Sanità, ambiente, occupazione, daremo ai cittadini risposte concrete dopo anni di inconcludenza targata PD e Cinque Stelle. Chiedo pertanto un sostegno forte per dare risposte dai banchi della maggioranza, questa volta, con la straordinaria ed imminente vittoria del Centrodestra! A muovermi sarà sempre l’amore per la mia terra, ed d io mi candido per essere la voce della stessa, come ho fatto negli ultimi cinque anni rappresentando le istanze di sindaci, amministratori, imprese e cittadini in Consiglio Regionale del Lazio. È stato, come ho già detto più volte, un percorso emozionante, vissuto a 360 gradi, 365 giorni su 365, giorno e notte. Un lavoro ripagato quotidianamente dall’affetto e la stima delle persone. A loro va il mio grazie; ora è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo per continuare il grande lavoro svolto in questo quinquennio, grazie al sostegno della gente che vorrei ancora al mio fianco per questa nuova avventura”.

Redazione Digital