Elezioni Lazio, “Destra senza uno straccio di programma a 20 giorni dal voto”

“Oltre 160mila giovani residenti nel Lazio hanno utilizzato la Youth card nell’ultimo anno, usufruendo delle opportunità derivanti da questo strumento per accedere a centinaia di iniziative culturali, a biglietti omaggio per il cinema, significativi sconti per teatro, concerti, per viaggi e divertimenti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Definire ‘porporina’ la carta riservata ai giovani premiata per tre anni consecutivi come la migliore d’Europa è la misura di un candidato in evidente difficoltà, specie quando si tratta di parlare nel merito delle questioni e non solamente attraverso slogan senza alcun contenuto. Del resto, da una destra senza uno straccio di programma a venti giorni dal voto non possiamo aspettarci nulla di più. Ha ragione D’Amato: da chi non ha proposte non accettiamo lezioni”.

Redazione Digital