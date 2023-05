Elezioni in Ciociaria, sconfitta Fiuggi “Risultato insoddisfacente”

“Rivolgo le mie congratulazioni ad Alioska Baccarini, rieletto sindaco di Fiuggi con una vittoria schiacciante – ha affermato il consigliere regionale Sara attisti – Al sindaco e a tutto il consiglio comunale i miei migliori auguri di buon lavoro. Per noi si tratta di un risultato assolutamente insoddisfacente di cui mi assumo la responsabilità. Cinque anni fa abbiamo lavorato ad una proposta di rinnovamento della classe dirigente amministrativa e politica della città e per una manciata di voti non abbiamo raggiunto il traguardo. Quel progetto, nel lungo periodo non è riuscito a svolgere un’opposizione quotidiana e capillare, visto il mandato affidatoci dagli elettori. Nonostante si sia tentato comunque di costruire un’opposizione consiliare condivisa con le altre forze politiche e civiche, anche il tentativo di costruire un’aggregazione pi ampia è fallito. Questo non ha riguardato solo una parte delle opposizioni ma di tutte le opposizioni, determinando l’assenza in questa campagna elettorale di alcune forze politiche e civiche di Fiuggi. Noi abbiamo scelto comunque di esserci con coraggio, presentando una lista. È chiaro che il Partito Democratico di Fiuggi ora dovrà aprire, di concerto con la Federazione provinciale, una fase di riflessione molto importante, ma voglio ringraziare Alberto Festa e i candidati che hanno mostrato una grande generosità nei confronti della nostra comunità politica e, soprattutto, nei confronti della città. Inizieremo questo nuovo percorso in consiglio comunale rappresentati da Alberto, Alessandro Battisti e Valentina Coladarci per una opposizione che sarà attenta e responsabile, per vigilare sugli atti dell’amministrazione comunale partendo da quelli relativi al bilancio, al processo di privatizzazione dell’azienda e alle relazioni della Corte dei Conti. Su questo, si dovrà lavorare per ricostruire il campo del centrosinistra e di quel civismo progressista e riformista che vive in città, sarebbe irresponsabile il contrario dopo questo risultato così netto”.

Redazione Digital