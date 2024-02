Elezioni in Ciociaria, Ruspandini e Maura sostengono il candidato a sindaco Borza

“Prosegue il percorso programmatico e politico iniziato mesi fa con l’amico Mario Borza, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valcomino e consigliere comunale di Casalvieri, paese per il quale sarà in corsa per la carica di Sindaco nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. L’intento – ha affermato il deputato di FdI Massimo Ruspandini – è quello di delineare un programma idoneo al rilancio del Comune e dell’intera Valle, territori ai quali vogliamo riservare la massima attenzione per assicurargli lo sviluppo che meritano. Come partito e Governo siamo molto attenti, da sempre, alle piccole realtà che riteniamo depositarie della nostra più vera identità e ricche di tesori inestimabili da valorizzare. E tanto Casalvieri quanto l’intera Valcomino sono al centro di questo progetto. Anche per tale motivo – ha aggiunto Ruspandini – sarò personalmente al fianco di Mario Borza nella competizione elettorale di giugno”. Dichiarazioni di peso, che confermano l’intento del vice-capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia di essere della partita per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco di Casalvieri. Ruspandini le ha rese ieri sera al termine di un partecipato incontro avuto con lo stesso Borza e con i componenti della sua lista elettorale ad Alvito, in un noto ristorante della zona. Presente anche il consigliere regionale di FdI Daniele Maura che ha confermato il suo pieno sostegno a Mario Borza e, soprattutto, la vicinanza della Regione Lazio a tutta la Valcomino e a Casalvieri. “Mario – ha affermato Maura – è l’uomo giusto per rilanciare questo gioiello della Valle che ha bisogno di un sindaco innamorato della sua terra e “armato” di programmi concreti per lo sviluppo del territorio. Come Regione siamo e saremo al suo fianco e lo supporteremo nella sua azione amministrativa”. Soddisfatto, dal canto suo, Mario Borza per gli esiti dell’incontro di ieri sera: “Procediamo spediti verso le votazioni amministrative dell’8 e 9 giugno – ha dichiarato – e lo facciamo con il supporto del nostro Governo nazionale e della Regione Lazio: l’onorevole Massimo Ruspandini e l’onorevole Daniele Maura sono con noi, uniti e compatti, per amministrare un Comune che merita di ritornare al suo splendore e di essere tra i più importanti della nostra splendida Valle di Comino e non solo. Lavoreremo sodo per questo obiettivo e lo faremo per tutto il territorio con progetti mirati”.

Redazione Digital