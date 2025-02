Elezioni in Ciociaria, Querqui candidato a sindaco di Ceccano

“È con grande emozione che annuncio ufficialmente la mia candidatura a sindaco della Città di Ceccano – ha affermato Andrea Querqui – Sono entusiasta di affrontare questo viaggio insieme a una grande squadra, composta dai numerosi partiti e gruppi politici che hanno scelto di appoggiarmi e accompagnarmi: Progresso Fabraterno, Partito Democratico, Partito Socialista, Alleanza Verdi e Sinistra, la mia lista civica. Oggi nasce una coalizione eterogenea, ma, allo stesso tempo, unita da valori comuni: la responsabilità, il rispetto per l’ambiente, l’attenzione verso la cittadinanza e, in particolare, per le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo deciso di scendere in campo perché vogliamo mettere al primo posto il benessere comune. Personalmente sono certo di poterlo fare, grazie al mio lavoro di farmacista e all’esperienza comunale acquisita negli anni, che mi permettono il confronto e l’ascolto quotidiano dei cittadini. Sono sicuro che ognuno di noi abbia le carte in regola per farlo. Siamo persone oneste, competenti e, soprattutto, rispettose dei cittadini. La trasparenza e l’onestà sono i valori che mettiamo al centro del nostro progetto e che, purtroppo, negli ultimi anni sono stati trascurati da un’amministrazione personalista e scellerata. Nonostante negli ultimi mesi sia stata dipinta una triste immagine di Ceccano, sappiamo che la nostra città è fatta di persone oneste, laboriose e impegnate per il sociale. Per questo, il ci siamo posti l’obiettivo di portare alla luce il bello di Ceccano e di valorizzare il nostro territorio. È un progetto ambizioso e coraggioso, che voglio affrontare con entusiasmo. Un progetto a cui io, noi vogliamo credere. Chiediamo la vostra fiducia per poterlo realizzare”.

Redazione Digital