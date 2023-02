Elezioni in Ciociaria, Massimiliano Quadrini il più votato a Isola del Liri e Sora

“A fronte di un dato regionale che mette in evidenza una scelta chiara ed inequivocabile che premia la destra, appare altrettanto chiaro come l’elettorato sul territorio della Valle del Liri e di Comino si sia orientato sul candidato, al di là dei simboli – ha affermato Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri – Ed è per questo che oggi mi sento di dire grazie per le 6313 preferenze espresse, delle quali ben 2361 nella sola Isola del Liri e 1167 a Sora in cui sono stato il più votato!È un risultato straordinario, frutto del lavoro della mia grande squadra, di una campagna elettorale basata sulla concretezza e sul rapporto con le persone, sul dialogo quotidiano che ha permesso la realizzazione di un programma serio, senza promesse e slogan precostituiti. Il dato poi appare ancor più rilevante considerato che il Terzo Polo, nella provincia di Frosinone, non si è ancora del tutto radicato e strutturato ed è per questo che – partendo dal nostro risultato – la costruzione di un partito unico del centro riformista, liberale e popolare diventa ancora più contingente, una sfida da raccogliere fin da ora”.

Redazione Isola del Liri