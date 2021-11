di Massimiliano Quadrini*

Ho deciso di non partecipare in prima persona alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, convinto che sia giusto valorizzare anche altre realtà della nostra provincia, e gli amministratori che hanno dimostrato le loro capacità e il loro impegno nei confronti del territorio stesso. Il mio impegno non verrà mai meno, e sarà quello di continuare a lavorare per Isola del Liri e per il partito, come se fossi candidato io stesso.

Ritengo giusto che il governo della nostra Provincia sia il più possibile collegiale, e che vada data l’opportunità a chi ha già dimostrato ottime competenze amministrative di poter crescere insieme all’intera Provincia e nell’interesse collettivo. Nei miei sei anni da Consigliere Provinciale ho avuto modo di approfondire la conoscenza dell’intera Provincia e la complessità delle sue diverse realtà.

Con la nostra squadra abbiamo messo in campo molti progetti e realizzato tanti importanti lavori. È necessario, oggi più che mai, operare insieme per un sempre maggiore sviluppo in campo economico, di creazione di maggiori opportunità lavorative e di crescita sul piano sociale, culturale.

Soprattutto è necessaria una crescente attenzione nell’ambito sanitario, nonché in quello della sicurezza dei cittadini.

*Sindaco di Isola del Liri