«È stata una vittoria trionfale. Ha usato l’aggettivo giusto, il nostro segretario nazionale Enrico Letta, per commentare i risultati dell’ultimo appuntamento elettorale, che vanno a sommarsi a quelli già positivi di quindici giorni fa. Il centrosinistra si è dimostrato vincente e il Partito Democratico ne esce non solo rafforzato, ma può rappresentare la forza politica in grado di guidare con capacità e passione una nuova coalizione. Abbiamo sconfitto il centrodestra praticamente quasi ovunque, a dimostrazione del fatto che le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori sono condivisi dalla maggioranza della popolazione».

Mostra entusiasmo, Francesco De Angelis, per la vittoria della coalizione di centrosinistra nell’ultima tornata elettorale in cui, tra le città chiamate alle urne, si decidevano i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, tutti capoluoghi di regione dove il centrodestra è stato sconfitto. De Angelis commenta con particolare trasporto il risultato della capitale, che ha eletto sindaco Roberto Gualtieri.

«Per Roberto è stata una vittoria schiacciante, a dimostrazione della fiducia che i romani hanno riposto in lui. Una fiducia meritata, perché sono certo che sarà un ottimo sindaco, capace di restituire alla capitale la dimensione che merita. Con lui ho condiviso gli anni al Parlamento Europeo, conosco quindi le sue capacità e la sua caparbietà. La città di Roma ha il sindaco ideale per un suo necessario rilancio e a lui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo bisogno di persone come Roberto, che vedono nella politica il suo significato più nobile, quello cioè di un servizio reso alla collettività».

Francesco De Angelis sottolinea inoltre l’ottimo risultato di Luca Di Stefano a Sora, con il Partito Democratico che aveva deciso per un sostegno al neo primo cittadino. «Complimenti e auguri a Luca e a tutta la sua squadra, in particolare al suo vicesindaco Maria Paola Gemmiti. La vittoria alle amministrative di Sora dimostra che nel momento in cui ci si apre al civismo si hanno maggiori possibilità di intercettare le aspirazioni degli elettori per le loro città. Sora Democratica ha rappresentato tutto questo e mi auguro che sia solo il primo “esperimento politico” di questo tipo. A tal proposito, dobbiamo invece necessariamente aprire, sulla sconfitta di Alatri, una seria riflessione sulle ragioni di quel voto e sulla necessità di un cambiamento e un rinnovamento del Pd e del centrosinistra. In questo quadro – ha concluso De Angelis – la vittoria di Luca è un punto di partenza, oltre che di un segnale di rinnovamento e di fiducia verso le nuove generazioni. Adesso tutti al lavoro per sostenere il suo impegno per la città di Sora. Tanti auguri a lui, un ringraziamento agli eletti e a tutti i candidati della coalizione che lo ha sostenuto e buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale».

Redazione Digital