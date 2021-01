“Quanto è avvenuto negli Stati Uniti è qualcosa di assolutamente grave che deve imporci una riflessione seria e profonda sull’utilizzo dei social network da parte della politica – hanno affermato i coordinatori provinciali di Italia Viva, Valentina Calcagni e Germano Caperna – Oggi che l’informazione è sempre più fruibile e alla portata di tutti assistiamo spesso al decadimento della verità o all’emulazione di atteggiamenti che aspirando alla popolarità vanno ben oltre la realtà. Avviene ovunque, anche nella nostra provincia (Ceccano e Frosinone gli ultimi casi) ed è sempre più difficile fermare la macchina del cattivo gusto, dell’esasperazione dei toni e della menzogna. Il compito della politica a tutti i livelli è difendere la verità perché è solo attraverso di essa che i cittadini possono essere consapevoli nelle decisioni da prendere. Auspichiamo che anche nel nostro territorio il sistema valoriale che ci identifica venga rispettato e mai venga subordinato al populismo e alla popolarità. In vista delle prossime elezioni amministrative cerchiamo di parlare di programmi, di temi e di coalizioni da costruire. Italia Viva è pronta a interloquire con tutte le forze politiche e civiche che hanno intenzione di agire per il bene del territorio percorrendo la strada della verità e del riformismo, di una visione a lunga portata mai populistica. Nel Comune di Sora come coordinatori provinciali insieme al coordinatore cittadino Loreto Chiarlitti e a tutti gli iscritti siamo pronti a lavorare per proporre un’idea di Città nuova, fruibile e vivibile da tutti, dove nessuno sia lasciato da solo. Lo faremo nella trasparenza e nella correttezza con quanti vorranno riconoscersi in un nuovo concetto di Città anche ad Alatri con il consigliere e coordinatore cittadino Maurizio Maggi che sta lavorando ad un progetto aperto ai partiti politici e alle liste civiche. Continueremo con lo stesso impegno il percorso verso l’appuntamento elettorale nei comuni più piccoli che hanno sicuramente esigenze differenti e peculiarità che non possono essere trascurate”.

Redazione Digital