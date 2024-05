Elezioni in Ciociaria, arriva Zingaretti ecco la manifestazione del PD

“A Cassino con il sindaco Enzo Salera per una passeggiata in una Città trasformata grazie anche al contributo della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti, Abbiamo incontrato i candidati e le candidate nella lista del Partito Democratico che stanno raccontando alla comunità di Cassino lo straordinario lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale. Poi, insieme a sindaci, amministratori e amministratrici per ascoltare le loro istanze e farci carico delle loro criticità. L’alternativa è già in campo, siamo in campo per il Partito Democratico e per un’Europa progressista e più umana. Grazie al circolo Pd Cassino e al Segretario Romeo Fionda”.

Redazione Digital