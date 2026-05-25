Elezioni in Ciociaria, affluenza in calo del 2%

di · 25 Maggio 2026

Elezioni in Ciociaria, affluenza in calo del 2%. Nel 2021 pari al 72%. 

Belmone Castello 58%
Boville Ernica 78%
Cervaro 61%
Fontana Liri 78%
Guarcino 78%
Patrica 67%
Pontecorvo 73%
Ripi 62%
Trevi nel Lazio 81% 

Redazione Digital 