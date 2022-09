Elezioni, i candidati della lista Calenda Renzi a Frosinone ecco la presentazione

Riparte da Frosinone la campagna elettorale di Azione – Italia Viva. I candidati della circoscrizione Lazio 2 alla Camera e al Senato incontreranno la Consigliera Regionale Marietta Tidei e gli Onorevoli Luciano Nobili ed Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati. Appuntamento fissato per domani, domenica 11 settembre alle ore 17 e 30 presso l’Hotel Palombella, per un confronto sulle proposte e i temi del programma del Terzo Polo. “Gli incontri sul territorio sono il modo migliore per comprendere a pieno quello che è il progetto del Terzo Polo”, ha specificato Germano Caperna, della cabina di regia regionale di Italia Viva. “Possiamo contare su candidati competenti e preparati, amministratori che ogni giorno toccano con mano le esigenze dei cittadini.” Così Valentina Calcagni, coordinatrice territoriale di Italia Viva. “In questa campagna elettorale, noi del Terzo Polo ci sentiamo tutti in gioco; con il lavoro di squadra, possiamo fare la differenza.” La chiosa del coordinatore territoriale di Italia Viva, Salvatore Fontana. A dialogare con gli Onorevoli Tidei, Rosato e Nobili, proprio i candidati locali: Adamo Pantano e Stefano Carducci, in campo per il seggio uninominale rispettivamente al Senato e alla Camera, insieme a Patrizia Viglianti e Andrea Ranalli, candidati nel collegio plurinominale alla Camera.

Redazione Digital