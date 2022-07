Elezioni, Giggino Di Maio e Bruno Tabacci fanno una lista e si candidano

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Bruno Tabacci farà una lista con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. È il leader di Centro democratico a confermarlo, a margine della presentazione del simbolo di Federazione Civica a Roma. «Abbiamo già fatto un gruppo parlamentare al Senato, stiamo discutendo in queste ore», afferma Tabacci. Sul simbolo di questa lista aggiunge: «il simbolo di Centro democratico è il simbolo che veicola, dopodiché vedremo qual è il messaggio, siccome la campagna è breve, bisognerà anche riuscire a dare dei messaggi che l’elettorato possa capire». Calenda non vuole Di Maio… «a me queste cose non interessano, io sono di un’altra stagione politica», risponde Tabacci.