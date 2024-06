Elezioni europee, “Votare Partito democratico ed Elly Schlein”

“Il segnale arriva forte dalle piazze nelle quali Elly Schlein ha riportato la nostra comunità: il voto al Pd e alla Segretaria nazionale sono l’unica strada per un’Europa a servizio delle persone in difficoltà, garante dei diritti, capace di mettere al centro la tutela del lavoro, l’ambiente, la sanità, il benessere comune – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Nel nostro territorio ci sono questioni cruciali e dirimenti, che vanno affrontate nell’immediato: crisi industriali, penso in primis a Stellantis e all’indotto; difesa della sanità pubblica, dei quattro ospedali e della rete di medicina territoriale e di chi vi opera; il contrasto allo spopolamento e ai tagli del Governo e della Regione ai Comuni. Dispiace che in un quadro così preoccupante non ci si occupi tutti insieme, come partito regionale, di queste emergenze ma ci si preoccupi delle singole preferenze ai candidati del Pd. Negli ultimi due mesi abbiamo raccontato le nostre proposte in oltre 40 appuntamenti con ‘Il dovere dell’alternativa’. Circoli, militanti, volontari, elettori ed elettrici, tutti impegnati al fianco della nostra Segretaria Elly Schlein alla quale va riconosciuto il merito di avere riportato nelle piazze il nostro partito, conducendo una campagna elettorale straordinaria in tutto il Paese. Sin dall’inizio mi sono spesa accanto a tutta la Federazione provinciale, ai Giovani Democratici, ai Circoli e agli amministratori, esplicitando la nostra posizione: voto a Schlein, la nostra segretaria, e Zingaretti, già presidente di Regione e unico candidato del Lazio, terza preferenza libera. Ha ragione chi dice che bisogna tutelare l’unità del partito ed è proprio in questo schema che ci stiamo muovendo, senza assecondare conte sulle preferenze perché abbiamo chiare le priorità: rispondere alle emergenze del territorio e favorire la crescita del Pd, perno di ogni alternativa alle destre di governo. L’unità non va solo professata, ma anche praticata e nella lista sono presenti candidati autorevoli e rappresentativi con i quali stiamo girando tutto il territorio. Abbiamo ospitato in questa campagna elettorale Covassi, Laureti, Nardella, Ricci, Rondinelli, Tarquinio. È necessario lavorare per il noi e non per l’affermazione dei singoli, perchè i singoli passano, la battaglia politica invece va portata avanti ogni giorno. Il voto a un candidato e candidata della lista, è un voto per il Partito Democratico e non un voto contro qualcuno. In questi ultimi giorni impegno massimo per il Partito Democratico perché dal 10 giugno prosegue il lavoro per tornare al governo del Paese e della Regione”.

Redazione Digital