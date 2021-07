“Con Eugenia sindaco Sora avrà davvero una concreta possibilità di riscatto”. Lo affermano all’unisono i componenti del gruppo Sora nel Cuore che oggi ringraziano pubblicamente la neo candidata per aver accettato la loro proposta e quella di tanti cittadini sorani che da tempo avevano individuato proprio nella figura dell’Ingegnere Eugenia Tersigni la migliore opportunità per la città di Sora. “Siamo entusiasti della scelta di Eugenia, che ringraziamo per aver accettato la nostra proposta di ‘guidarci’ e di ‘guidare Sora’. La professionalità, la competenza, i principi e i valori che la contraddistinguono la rendono per tutti coloro che amano davvero Sora, l’unica scelta di buon senso. Abbiamo letto con attenzione la lettera che Eugenia ha scritto per i sorani: ne condividiamo ogni singola parola. Eugenia è un tecnico e per un tecnico le cose devono funzionare. La realtà è oggettiva e i fatti valgono molto di più di tante chiacchiere. Donna di grande valore, grazie all’integrazione tra competenza professionale e visione d’insieme su Sora, ora con l’aggiunta dell’impegno politico che ha assunto, può davvero garantire il buon governo. Ora c’è una sola parola che risuona nelle nostre teste ed è lavorare. Lavorare per Sora. Sora nel Cuore sotto la guida di Eugenia Tersigni sarà una squadra operativa, che si occuperà di individuare soluzioni per l’immediato senza però tralasciare una visione per il futuro. Siamo convinti che attorno ad Eugenia possa crearsi una forte coalizione, unita e compatta, che metta al primo punto la rinascita di Sora. Eugenia sarà un sindaco presente. Sempre. Eugenia sarà un sindaco onesto. Sempre. Eugenia sarà un sindaco umile, verso il ruolo che ricoprirà e verso i cittadini che le consentiranno di lavorare per loro. Sempre. Eugenia sarà il sindaco della progettualità, quella rivolta ai bisogni dei cittadini e allo sviluppo possibile per Sora. Sempre. Eugenia sarà il sindaco vicino della gente e con la gente. Sempre”. Lo comunica Sora nel Cuore.

Redazione Sora