Elezioni comunali, Querqui al primo turno Cristina Micheli entra in consiglio

Un’affermazione netta, forse anche oltre le aspettative per “Ceccano in Comune”, che superando bene la soglia dei 600 voti (5%) consente ad Andrea Querqui di vincere addirittura al primo turno. Voluta dal suo fondatore Luigi Vacana insieme a Biagio Cacciola e Gaetano Capuano, la lista ha da subito raccolto l’entusiasmo di pezzi importanti della società della città fabraterna. Il pienone dell’esordio pubblico ne aveva dato i primi segnali, con la presentazione della lista che ha visto arrivare a dar manforte a Vacana l’assessore alla cultura della città di Roma Massimiliano Smeriglio, il consigliere regionale Claudio Marotta e quello di Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Eufemia. Nella giornata di lunedì scheda dopo scheda, quell’entusiasmo si è tradotto in consenso elettorale, permettendo alla lista di varcare le porte di Palazzo Antonelli, centrando anche l’elezione in Consiglio di Cristina Micheli. Un risultato che vede li vede superare ben 3 partiti su 4 della coalizione: lasciandosi così alle spalle il Partito Socialista, l’Alleanza Verdi Sinistra e il Movimento Cinque Stelle. Per gli appassionati di numeri, poi, “Ceccano in Comune” ha fatto registrare dei veri e propri exploit nei quartieri più popolari della città, con percentuali che la collocano tra le liste più votate in assoluto. “E’ tutto merito di un gruppo – hanno affermato a caldo – di una squadra capace di parlare alla città, con l’obiettivo di far ricredere e riaffezionare alla politica i molti cittadini scontenti e disillusi”. Visti i risultati e i numeri un obiettivo pienamente centrato nelle urne, che rappresentano da sempre l’ostacolo più difficile per tutti.

Redazione Digital