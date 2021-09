di Massimo Mangiapelo

Per le elezioni amministrative a Collepardo sembra essere spuntato un “candidato forte” contro il sindaco uscente Mauro Bussiglieri. Dovrebbe trattarsi di un professionista molto noto sul territorio, anche al di fuori dei confini del piccolo paese dei monti Ernici.

C’era anche un altro candidato sindaco, l’avvocato Mauro Ariè, che recentemente aveva resa nota la sua candidatura e la composizione di una lista, sempre in contrasto all’attuale primo cittadino.

A questo punto si dovrebbe ipotizzare l’ipotesi di una corsa a tre? Ebbene no. A quanto si dice in giro, sembra che i due candidati avversari di Bussiglieri si siano recentemente incontrati ed abbiano raggiunto un accordo per la presentazione di una lista unica. E sempre secondo queste voci, sembra che proprio da questa riunione sia emerso il nome di questo professionista. E per la lista si sarebbe optato per i nomi più forti e conosciuti in paese di entrambe le liste. A questo punto ne uscirebbe un gruppo ben rappresentato guidato da un personaggio molto conosciuto e che si avvarrà anche dell’esperienza professionale dell’avvocato Ariè.

Staremo a vedere cosa accadrà domani al momento della ufficializzazione in Comune dei nomi dei candidati. Solo allora scopriremo se le voci di piazza rispondono a realtà e se sarà questo lo scenario politico di questo mese di campagna elettorale.