“La porta del nostro comitato elettorale – ha affermato lo stesso Corsi – è sempre aperta a chi, come Sara, vuole dedicarsi al bene comune senza secondi fini e con quella trasparenza che oggi più che mai deve contraddistinguere l’amministrazione della cosa pubblica. A Ceccano, se i concittadini vorranno, nascerà una ‘Casa Comune’ in cui la democrazia partecipativa sarà padrona e la società civile avrà voce in capitolo”.

“La mia decisione – ha affermato Sara Diana – è dovuta alla forte convinzione che il progetto di Marco Corsi sia davvero finalizzato al rilancio della città di Ceccano. Entro a far parte di una coalizione che presenterà un programma amministrativo molto attento alle problematiche dei cittadini e, come tutti potranno constatare nei prossimi giorni, soprattutto all’universo dei giovani. Soltanto una concreta sinergia tra amministratori e amministrati aprirà finalmente le porte al vero cambiamento. Il progetto che sposo nasce dal basso, nelle piazze e non nelle segreterie di partito, attraverso un confronto concreto con i cittadini, senza dimenticare le fasce più deboli e le famiglie che devono affrontare ogni giorno mille difficoltà. Chiedo, quindi, ai miei concittadini di riporre fiducia nella sottoscritta e nel candidato sindaco Corsi affinché ci sia un’Amministrazione capace di rispondere immediatamente alle richieste della cittadinanza e di assicurare l’attenzione e la risoluzione dei problemi di tutti, indistintamente”.

Redazione Digital