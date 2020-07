La lista “Marco Corsi Sindaco”, all’interno di una coalizione fortemente aperta alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, accoglie con grande piacere la neo-candidata consigliera Martina Di Pofi. È una ventiseienne che ha completato il suo percorso di laurea, che l’ha abilitata alla professione sanitaria di tecnico audiometrista, e “ha deciso di scendere in campo dalla parte giusta – commenta il candidato sindaco Marco Corsi – mostrando sin da subito un mix di entusiasmo, forza di volontà e voglia di cambiamento. Spazio, dunque, ai giovani capaci e volenterosi come lei”.

“Mi candido – dichiara Martina Di Pofi – per vivere una nuova esperienza che mi darà un’opportunità di crescita a livello personale e per offrire un apporto significativo, in prima persona, alla mia comunità. Voglio farlo assieme a Marco Corsi, ceccanese e vero conoscitore delle dinamiche nonché delle esigenze della nostra città e dei nostri concittadini. Stando costantemente a contatto con la gente e avendo acquisito esperienza in campo politico, sono più che sicura che sarà all’altezza di ricoprire la carica a cui aspira. Ceccano riparte, ma soltanto con Marco Corsi Sindaco”.

Redazione Digital