Elezioni Arpino, Quadrini in prima linea “Senza divisioni con la città nel cuore”

“Lo stato disastrato del Municipio arpinate, la scadente qualità della vita, il diffuso malessere e il senso di abbandono manifestato nelle diverse contrade del nostro ampio territorio, mi impongono una seria e profonda riflessione personale – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosinone – Nell’imminenza delle elezioni amministrative mi sarei aspettato da parte dei più, una presa di coscienza di questo stato di cose, mentre ci troviamo al cospetto di una frantumazione politica e di personalismi emergenti che stanno accelerando il disinteresse e la rassegnazione della parte migliore e più attiva della nostra cittadina. Il rischio di far deflagrare una situazione amministrativa già gravemente compromessa è sotto gli occhi dell’intera cittadinanza; è pertanto necessario superare ogni steccato e stringersi intorno a un unico e valido progetto di rilancio sociale ed economico, che poggiando su basi concrete, ponga al centro gli interessi dell’intera municipalità e non quelli dell’amministratore di turno. Partendo dalla Provincia, contando sull’amministrazione regionale insediatasi da poco, sono certo che è possibile restituire vitalità alla nostra Terra, in tal senso mi rendo disponibile a lavorare, anche in prima persona, ad un progetto di rinnovamento indubbiamente difficile, ma ineluttabile se veramente portiamo Arpino nel cuore. Nei prossimi giorni saranno calendarizzati una serie di appuntamenti per coinvolgere gli arpinati, le associazioni operanti in loco, le diverse parti sociali e così concertare, la formazione di una lista dinamica che costituisca linfa vitale per un non facile, ma ancora possibile rilancio della nostra Arpino”.

Redazione Digital