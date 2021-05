“Covid permettendo, mancano pochi mesi alle prossime elezioni amministrative e già si leggono scambi di accuse e, a volte, offese – ha affermato Remo Costantini, noto avvocato nonché ex amministratore comunale – Alatri ha circa 28.900 abitanti e penso che meriti una campagna elettorale basata su visioni della città, proposte e non offese. Il confronto è bello, è doveroso, è necessario, ma non può mai diventare offesa personale. Lancio una provocazione a tutti gli elettori: non votiamo chi offende”.

Redazione Digital