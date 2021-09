“L’idea di candidarmi nella lista civica ‘Alatri Unita’, che sostiene Fabio Di Fabio sindaco, è maturata da tempo, perché nel confronto con gli amministratori della consiliatura in corso ho sempre trovato rispondenza tra il mio pensiero e quello degli amministratori, sempre impegnati a migliorare la città e a migliorarsi. Partecipando a diversi incontri ho conosciuto persone speciali tra cui Fabio, un uomo di una onestà unica, preparato, competente e volenteroso”. Così Ilaria Ciangola, 32 anni e docente di scuola primaria presso l’istituto comprensivo Egnazio Danti di Tecchiena, che ha ufficializzato la sua candidatura al consiglio comunale di Alatri a sostegno del candidato sindaco Fabio Di Fabio. “Mi sono avvicinata maggiormente a Fabio – prosegue – quando ha dato l’opportunità a tante nuove forze giovani come me motivate, preparate, entusiaste con tante nuove idee a partecipare in maniera solida al governo della città facendo buona politica: la politica del voler fare. Molti miei conoscenti, appena ho espresso il desiderio di impegnarmi attivamente in politica mi hanno chiesto le motivazioni di questa importante decisione. A queste persone ho risposto che non ho assolutamente intenzione di guardare passivamente il mio futuro poiché sento il bisogno di offrire le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni al servizio della mia comunità e soprattutto ai ragazzi sfiduciati dalla politica. Entrando in contatto con il mondo della politica, mi sono resa subito conto di quante cose vadano cambiate e migliorate, ma altresì di quante ne sono state fatte. Vorrei dare il mio impegno nel continuare ad attuare tante nuove idee per il bene della nostra città”.

Redazione Alatri