“Il Centro Destra insieme ad i suoi Partiti: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia ed un gruppo di Liste Civiche, hanno sottoscritto un Documento Unitario per affrontare, uniti e compatti, la prossima tornata elettorale per l’elezione del Primo Cittadino della nostra Città – ha affermato Antonello Iannarilli – Questa è una grande soddisfazione per tutti, nessuno escluso! L’obiettivo principale di questa iniziativa è andare al governo della città, evitando spaccature ed incomprensioni che nell’ultima elezione non hanno fatto altro che favorire la Sinistra. Siamo tutti uniti da un unico Progetto politico-amministrativo che possa ridare dignità, visibilità e ruolo alla nostra Città. Siamo consapevoli della gravità della situazione che andremo ad ereditare, tutti conosciamo la situazione economica disastrata oramai conclamata e certificata. Il nostro Ente risulta essere molto indebitato e le risorse economiche a disposizione sono poche se non addirittura inesistenti, ma possiamo e dobbiamo ridisegnare una macchina amministrativa per dare risposte concrete e reali ai cittadini tutti. Dobbiamo riprendere in mano la manutenzione delle nostre strade, degli edifici scolastici, dobbiamo riqualificare il Settore Urbanistico che è stato oggetto di vessazioni, ilarità e “chiacchiere”.

“Dobbiamo affrontare in modo serio e scrupoloso una programmazione per il territorio; dobbiamo riorganizzare la programmazione delle Gare d’Appalto – ha aggiunto Iannarilli – Non possiamo indire Gare come quelle attuali dove i tempi sono brevi e non si da la possibilità ai gestori per poter fare degli investimenti a lungo termine. Non è possibile che ad oggi non si ha ancora conoscenza di quando verrà organizzato il Bando per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani; sono passati due anni da quando è scaduta la Gara.La Giunta Magliocca, a suo tempo e con tante critiche, aveva comunque messo in atto la procedura con tanto di aggiudicazione. La Sinistra all’epoca dei fatti aveva asserito che avrebbe fatto meglio ed in modo più efficace. Stiamo ancora aspettando.Dobbiamo ridare vita agli impianti sportivi, quasi tutti non a norma.Si deve affrontare il problema dei tributi vessatori che l’attuale Amministrazione ci ha obbligato a pagare passando la modalità di riscossione da Equitalia a Tre Esse. Il Sindaco con gli Assessori decisero a tavolino di dare mandato ad una Società privata la riscossione dei tributi facendole adottare delle linee ancora più vessatorie di quelle di Equitalia stessa.Il fatto grave è che le regole per attuare l’incasso furono stabilite proprio dai rappresentanti che governano dell’Ente. Questo, di fatto, ha messo in crisi tutte le aziende, società e soprattutto tutti i cittadini. Dobbiamo assolutamente stilare l’elenco delle tasse alle quali i cittadini devono ottemperare e cercare, ove possibile, di eliminarne qualcuna soprattutto perché non è nostra intenzione fare cassa con i sacrifici dei contribuenti. I soldi vanno spesi con oculatezza secondo il principio del buon padre di famiglia”.

“Questo e tanto altro sarà reso noto agli elettori con il Programma Elettorale che verrà realizzato e condiviso con tutti i Cittadini di Alatri che stanno vivendo sulla propria pelle le difficoltà quotidiane. Il Documento è stato sottoscritto da Partiti storici che sono Partiti nei quali hanno riferimenti di esponenti di spessore regionale e nazionale nonché europeo. Tali figure saranno i nostri futuri riferimenti per poter avere tutte le necessarie informazioni su eventuali possibilità di finanziamento. Tutto per poter evitare di togliere fondi dalle casse comunali e non perdere alcuna occasione, come invece e successo fino adesso con sindaco e assessori latitanti nella gestione quotidiana.L’obiettivo di tutti è far tornare grande il nostro paese.Inoltre, oltre ai tre Partiti che oggi rappresentano il Centro destra Nazionale, hanno sottoscritto tale Documento anche vari movimenti civici: uno cha fa riferimento al dott. Maurizio Cianfrocca, uno da Sandro Vinci e da Matteo De Santis.Sicuramente ci sarà anche la lista del Sindaco e speriamo con sommo piacere di ricevere anche altre adesioni di altri esponenti di movimenti civici che ci hanno già dato dei segnali significativi in ferimento anche alla nostra adesione del messaggio lanciato da Patto CivicoQuesto è il punto di partenza per procedere, in tempi brevi, alla scelta unitaria del candidato a Primo Cittadino, a formare le liste ed il programma elettorale”.

