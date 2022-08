Elezioni, accordo Calenda Renzi “Vera novità politica in Italia”

“Saluto on grande soddisfazione l’accordo raggiunto fra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi – ha affermato Massimiliano Quadri sindaco di Isola del Liri –

Un patto che consentirà agli italiani di scegliere non più e non tanto fra centrodestra e centrosinistra, ma di individuare un programma elettorale in grado di rafforzare l’Italia in maniera concreta e su proposte ragionevoli.

Il voto ad Azione sarà l’occasione per una vasta area politica di avere uno sbocco elettorale autorevole e garante delle politiche portate avanti dal Governo Draghi, che ha guidato l’Italia in un momento difficilissimo, garantendo al Paese una crescita economica significativa, mettendo in sicurezza l’emergenza pandemica e ponendo le basi per un proficuo utilizzo dei fondi legati al PNRR.

Da parte nostra ci sarà il massimo impegno, a livello locale, per raggiungere un risultato elettorale il migliore possibile, e all’altezza delle necessità di portare al successo la lista unitaria Azione-Italia Viva, unica vera novità del prossimo appuntamento elettorale del 25 settembre”.

Redazione Digital