Egato Frosinone, ringrazio i sindaci il Partito democratico e tutti i miei compagni

di Mauro Buschini*

Care amiche e cari amici, questa mattina l’assemblea dei sindaci della provincia di Frosinone mi ha eletto presidente di Egato Frosinone, l’ente di ambito che sarà chiamato a governare la gestione dei rifiuti del territorio. Cercherò, come sempre, di mettercela tutta per onorare questo impegno e per migliorare la situazione della nostra provincia, mettendo insieme la tutela dell’ambiente con una moderna idea di recupero, riciclo e riutilizzo delle materie. Al mio fianco un direttivo composto di persone competenti e figure prestigiose, che hanno messo la propria esperienza a disposizione di questo grande progetto. Faremo in modo che i cittadini possano risparmiare, si possa tutelare l’ambiente, si possa incentivare e sostenere un nuovo sviluppo imperniato sull’economia circolare.

Un grazie sincero alle sindache ed ai sindaci che con il loro voto e la loro presenza hanno voluto sostenere questo grande progetto. A Francesca, in primis, perché solo grazie alla sua tenacia abbiamo affrontato anche momenti brutti, a mia madre, alla mia famiglia, a Luciano e Carla, agli amici ed ai compagni di partito di sempre che mai hanno fatto mancare il loro sostegno, ai colleghi, alla mia grande e bella squadra di collaboratori. So che è una grande sfida. Bisognerà vincerla sul campo, ma questo non mi ha mai spaventato. La dedico al mio papà.

*Presidente Egato Frosinone