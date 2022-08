Edmond Dhrami incontra il Papa, l’artista albanese gli consegna un quadro

Edmond Dhrami incontra il Papa e gli dona un quadro raffigurante Francesco. Artista di fama internazionale, Dhrami ha esposto le sue opere in diverse città del mondo. Negli ultimi anni ha vissuto tra Roma, Frosinone e Veroli per poi trasferirsi in Liguria. Questa mattina ha potuto consegnare direttamente a Francesco un ritratto dello stesso Papa. Dhrami ha attraversato la storia dell’arte della modernità tramite le sue varie fasi. Impressionismo e fauvismo sono per lui strumenti per una rilettura dell’energia spirituale che pervade il soggetto, sia esso figura, paesaggio o ambiente interno, che confina con una dimensione simbolica ai limiti dell’onirico. Dalle strutture geometriche o reticolari, dall’intreccio di piani rettilinei, o a mezzaluna, che sottolineano la tendenza a riaggregrarsi, lentamente abbandonando la riconoscibilità di forme e figure, l’artista polverizza progressivamente la superficie, dove granelli di colore come grammi, o atomi di Iuce, si depositano e scivolano sino a smaterializzarsi in nubi, vapori, dissolvenze atmosferiche.

Redazione Digital