Eclissi totale, tutti con il naso all’insù ecco le immagini

Dopo 27 anni, l’Europa è tornata ad ammirare un’eclissi totale di Sole: la precedente era stata quella dell’11 agosto 1999, l’ultima del millennio. L’oscuramento al 100% è stato visibile solo dall’Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle Isole Baleari. Fuori dall’Europa, il cielo è diventato buio solo in Groenlandia. In questa stretta fascia la Luna ha coperto completamente il disco solare. Dall’Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava: le regioni di nord-ovest hanno assistito a uno spettacolo quasi completo con l’oscuramento del disco solare che ha superato il 90%. Nel nostro Paese lo spettacolo è avvenuto con il Sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa e con il picco verso le 20.20. Un po’ di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. tg24.sky.it