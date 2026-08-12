Eclissi totale, tutti con il naso all’insù ecco le immagini

di · 12 Agosto 2026

Spectators watch the partial solar eclipse atVColle della Maddalena in Turin, 12 August 2026. A total solar eclipse will sweep across parts of Europe and the North Atlantic on 12 August, with the path of totality moving through Greenland, Iceland, Spain, and a small section of northeastern Portugal, while surrounding areas across Europe experience a partial solar eclipse, according to the European Space Agency (ESA). ANSA/TINO ROMANO

Dopo 27 anni, l’Europa è tornata ad ammirare un’eclissi totale di Sole: la precedente era stata quella dell’11 agosto 1999, l’ultima del millennio. L’oscuramento al 100% è stato visibile solo dall’Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle Isole Baleari. Fuori dall’Europa, il cielo è diventato buio solo in Groenlandia. In questa stretta fascia la Luna ha coperto completamente il disco solare. Dall’Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava: le regioni di nord-ovest hanno assistito a uno spettacolo quasi completo con l’oscuramento del disco solare che ha superato il 90%. Nel nostro Paese lo spettacolo è avvenuto con il Sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19.30 circa e con il picco verso le 20.20. Un po’ di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. tg24.sky.it