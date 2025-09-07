Eclissi totale di Luna, tutti con il naso all’insù ecco quando vederla

Da una parte il Sole, dall’altro la Luna. Nel mezzo la Terra, perfettamente allineata. Risultato: eclissi totale di Luna, evento che si verifica quando quest’ultima entra interamente nel cono d’ombra creato dal pianeta. Accadrà domenica, e sarà possibile assistervi anche dall’Italia. Anche perché, a differenza dell’ultima volta – 16 maggio 2022 –, sul territorio nazionale non dovrebbero sussistere diffusi problemi di visibilità dovuti alle nuvole. Più nello specifico, gli occhi andranno rivolti al cielo già al sorgere del nostro satellite, ovvero intorno alle 19.30. E sorgerà già parzialmente eclissata. Sarà infatti proprio in quel momento che il fenomeno entrerà nella propria fase totale. Stando così le cose, occorrerà accontentarsi di guardare la seconda metà dell’eclissi: se da un lato la longitudine della Penisola non consentirà di assistere all’ingresso della Luna nel cono d’ombra, dall’altro se ne potrà agevolmente accompagnare con lo sguardo l’uscita. Con un importante accorgimento: «Poiché la fase clou avverrà con la Luna appena sorta, dunque bassa verso oriente – si legge sul sito del Virtual Telescope Project –, sarà fondamentale scegliere un luogo di osservazione che non mostri ostacoli significativi in direzione est». Ne va della possibilità di godere appieno di uno spettacolo definito dal portale «imperdibile, tra i più belli del cielo, al quale conviene prepararsi per tempo». In particolare il momento più suggestivo si verifica alle 20.10: la Luna sarà completamente oscurata. Il fenomeno si concluderà poco prima delle 23.00, quando il satellite uscirà dal cono d’ombra. corriere.it