Eclissi solare anulare, tutti con il naso all’insù ecco come vederla

Digitando “eclissi anulare” su Google potrete assistere già a un piccolo spettacolo astronomico. Lo schermo infatti diventerà completamente nero e si creerà un anello giallo che riproduce quello che, davvero, si potrà ammirare nei cieli sudamericani e del continente oceanico tra pochi giorni. Il 2 ottobre, infatti, è prevista un’eclissi anulare solare in quelle zone. Di che cosa si tratta: il Sole viene quasi completamente coperto dalla Luna, che passa in mezzo tra il nostro satellite e il nostro pianeta. Con la conseguenza che dalla Terra si vedrà l’oscuramento di tutto o di una parte del disco solare da parte della Luna. Chi riuscirà a vedere dal vivo lo spettacolo, potrà vedere il famoso “anello di fuoco”, cioè la sovrapposizione quasi perfetta tra Luna e Sole che crea, appunto, una sorta di anello dorato (la Luna sarà coperta al 93% della sua superficie). Il tutto avviene in 5 fasi: si parte dal «contatto» tra Luna e Sole, con il primo spicchio che scompare, poi si passa alla copertura quasi totale del cerchio solare (quando si potranno vedere dei lampi di luce circondare la stella principale del nostro sistema) per arriva, nella terza fase, alla creazione dell’anello di fuoco. La quarta e quinta fase sono quelle del «disvelamento» del Sole, che tornerà a splendere al termine dell’eclissi.

Meteo permettendo e con tutte le precauzioni del caso, nelle regioni comprese tra Sudamerica e Oceania, da Cile meridionale all’Antartide si potrà assistere a questo spettacolo naturale. Le zone vicine, come Brasile e Uruguay, potranno ammirare un’eclissi parziale di Sole. Purtroppo dall’Italia questo spettacolo non sarà visibile, ma chi vuole potrà collegarsi al sito dell’agenzia spaziale americana per seguire l’evento in diretta. Anche altri siti, come Space.com, avranno una diretta dedicata e il racconto passo dopo passo dell’evento. L’eclissi solare sarà visibile a partire dal tardo pomeriggio italiano, verso le ore 19 durerà massimo 10-12 minuti. L’ultima eclissi di questo tipo era avvenuta nel 2023, sempre ad ottobre ma in generale si tratta di un evento molto raro, perché riguarda l’allineamento tra tre pianeti che non avviene di frequente, almeno per i “tempi” umani. Questa eclissi sarà anche l’ultima del 2024, quindi chi è appassionato del “genere” non può perdersi lo spettacolo. corriere.it