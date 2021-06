New York si è svegliata all’alba con un’eclissi di sole parziale. Il cielo della metropoli americana ha regalato uno scenario suggestivo, la nostra stella visibile solo per uno spicchio, stagliata su uno sfondo rosso acceso. L’eclissi è stata osservata prevalentemente nell’emisfero settentrionale della Terra, con alcune zone del Canada e della Siberia che hanno potuto godere della miglior vista in assoluto.